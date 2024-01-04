AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

AYM Üyesi Kenan Yaşar, X hesabından bir hikâye paylaştı.

Yaşar, tartışmalara neden olan paylaşımında şu hikâyeye yer verdi:

“Karıncalar, fili çok kıskanır. ‘O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz’ derlermiş. Bir gün fil geçerken karıncalar filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar, filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!”

Soru şu: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Paylaşımın ardından asıl sorulması gereken soru ise şu oldu: "Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?"