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Gündem AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?
Gündem

AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Yeniakit Publisher
2024-01-04 17:24:00 - 2024-01-04 17:27:06
AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar sosyal medya hesabında tartışma çıkaran bir paylaşımda bulundu.

AYM Üyesi Kenan Yaşar, X hesabından bir hikâye paylaştı.

Yaşar, tartışmalara neden olan paylaşımında şu hikâyeye yer verdi:

“Karıncalar, fili çok kıskanır. ‘O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz’ derlermiş. Bir gün fil geçerken karıncalar filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar, filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!”

Soru şu: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Paylaşımın ardından asıl sorulması gereken soru ise şu oldu: "Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?"

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