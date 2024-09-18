AYM hak ihlali saydı! Hükümlüye şaşırtan gitar kararı

Anayasa Mahkemesi, ceza infaz kurumunda bir hükümlünün gitarının kendisine verilmemesini hak ihlali olarak değerlendirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, mahkumların kişisel haklarının korunması yönünde önemli bir adım olarak öne çıktı.

Mahkeme, hükümlünün maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve tazminat ödenmesine karar verdi.

Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü, kişisel gitarının kendisine verilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvurunun gerekçesi, koğuşta hâlihazırda bir müzik aleti bulunmasıydı. Bu durum, hükümlünün kişisel enstrümanına erişimini engellemişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu uygulamanın yanlış olduğunu ve hükümlünün haklarının ihlal edildiğini belirtti.

ADİL YARGILAMA HAKKI GÜVENCE ALTINDA

Mahkeme, Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında güvence altına alınan “maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi” hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bu bağlamda, mahkeme hükümlüyü haklı bularak 3.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca bu ödemenin, kararın tebliğinden itibaren dört ay içinde yapılmasına ve gecikme durumunda yasal faiz uygulanmasına da karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, tazminat sürecine ilişkin de net bir takvim belirledi. Kararın tebliğinden sonra, hükümlü dört ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak tazminatını alabilecek. Bu süre zarfında ödeme yapılmazsa yasal faiz devreye girecek.

Mahkeme, hükümlünün adli yardım talebini de kabul etti. Bu, hükümlünün dava masraflarından muaf tutulmasını sağlayarak adil yargılama hakkını güvence altına aldı.