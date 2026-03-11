  • İSTANBUL
SON DAKİKA
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan’ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim, AYM üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dün yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

SEÇİM ANAYASA VE KANUNA GÖRE YAPILDI

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

