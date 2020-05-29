Aylar sonra gelen namaz sevincini böyle kaydettiler

Korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle cuma namazına hasret kalan binlerce vatandaş, uzun bir aradan sonra ilk kez cami bahçelerinde buluşurken, bazı vatandaşlar bu sevinci telefonları ile kaydettiler.

Normalleşme adımları kapsamında camilerin açılmasıyla binlerce vatandaş belirli kurallar dahilinde bir araya gelerek cami bahçelerinin yanı sıra parklar ve belirli açık alanlarda cuma namazı kıldı. Aylar sonra ilk kez beraber saf tutan vatandaşların mutluluğu öne çıkarken bazıları da bu anları telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi. Ayrıca bir vatandaş namaz esnasında yüksek bir ağaca yerleştirerek namazı kayıt altına aldı.

Aylar sonra cuma namazı kılma sevinci yaşayan bir vatandaş, “Salgın yüzünden bir süredir cuma namazına hasret kalmıştık. Benim için özel ve unutulmaz bir anı oldu. Salgının bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Umarım bundan sonra cami içerisinde de namaz kılabiliriz” diye konuştu.