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Biyografi Ayla Karaca kimdir, nerelidir? Ayla Karaca hangi dizilerde oynadı?
Biyografi

Ayla Karaca kimdir, nerelidir? Ayla Karaca hangi dizilerde oynadı?

Ayla karaca neden öldü? Oyuncu Ayla Karaca, Koronavirüs nedeni ile 87 yaşında İzmir’de hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Ayla Karaca kimdir, nerelidir? Ayla Karaca hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:41:00 - 2021-03-21 14:53:21
Ayla Karaca kimdir, nerelidir? Ayla Karaca hangi dizilerde oynadı?

Asıl adı Atina Miloharakti olan Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Ayla Karaca kimdir?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş'ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak 1944'te Ses Tiyatrosu'nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe'nin Duası, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.

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