Gülistan Doku için Tunceli'de adalet çığlığı! Kışla Meydanı'nda hüzünlü eylem
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve vatandaşlar bir kez daha meydanlara indi. Kışla Meydanı'nda toplanan kalabalık, dosyanın bir an önce aydınlatılması ve adaletin yerini bulması için seslerini yükseltti.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı, ağaç dallarına Doku'nun fotoğrafları asıldı.
Kışla Meydanı'nda bir araya gelen bazı sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Doku soruşturmasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, cinayete kurban giden kadınlar ile Gülistan Doku'ya ait fotoğrafları meydandaki ağaçların dallarına astı.
Grup, daha sonra dağıldı.
