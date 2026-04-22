Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı file bekçisi Ederson konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılık iddiaları gündeme gelen kaleci için kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getirmişti.

Sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak dünya çapında gündem olmuştu.

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Ederson oldu.

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı file bekçisini Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Deneyimli kaleci, büyük beklentilerle transfer olduğu sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla hayal kırıklığı oluşturdu.

Son olarak Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı gol sonrası taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı aldığı ve menajerine "kulüp bul" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçeli yöneticiler, Ederson'un sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan sarı-lacivertli kurmaylar, Ederson'un ayrılmak istediğine ve bu kararını yönetime ilettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı. Akbaş, futboldan sorumlu isimlerin Ederson'la görüşme gerçekleştirdiğini ve Brezilyalı kalecinin yöneticilere tüm odağının Fenerbahçe olduğunu söylediğini aktardı.

Çuvaldız

Volkan Livakoviçten, Edersondan daha iyi kaleci miydi ki, o kadar sene kaleyi korudu? Adamlarda moral mi bırakıyorsunuz, adam takıma ısınamadan gidiyor.
Savaş uçağı projesi çöktü!
Dünya

Savaş uçağı projesi çöktü!

Fransa ile Almanya’nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir ..
Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi
Dünya

Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi

İtalya’daki Bergamo Havalimanı’nda 35 yaşındaki Andrea Russo, güvenliği aşarak aprona girdi ve kalkışa hazırlanan Volotea uçağının motoruna ..
Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 1'i öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren İsa..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi ol..
Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu
Gündem

Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu

Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan, bebekleri uykusunda katleden Siyonist rejimin başı Netanyahu bile sustuğu noktada, CHP Genel Başkanı Öz..
‘Keşke’ diyerek her şeyi açıkladı! Eski Siyonist’ten korkunç itiraflar
Dünya

‘Keşke’ diyerek her şeyi açıkladı! Eski Siyonist’ten korkunç itiraflar

Avustralya'da yaşayan ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için İsrail pasaportunu yakan yazar Veronica Sherman, "Soykırım inkârcılarının,..
