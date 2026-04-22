Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı file bekçisi Ederson konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüpten ayrılık iddiaları gündeme gelen kaleci için kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getirmişti.
Sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak dünya çapında gündem olmuştu.
Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Ederson oldu.
Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı file bekçisini Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Deneyimli kaleci, büyük beklentilerle transfer olduğu sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla hayal kırıklığı oluşturdu.
Son olarak Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı gol sonrası taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı aldığı ve menajerine "kulüp bul" talimatı verdiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçeli yöneticiler, Ederson'un sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan sarı-lacivertli kurmaylar, Ederson'un ayrılmak istediğine ve bu kararını yönetime ilettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı. Akbaş, futboldan sorumlu isimlerin Ederson'la görüşme gerçekleştirdiğini ve Brezilyalı kalecinin yöneticilere tüm odağının Fenerbahçe olduğunu söylediğini aktardı.
