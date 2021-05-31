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Medya Aykut Yavuz kimdir nerelidir? Aykut Yavuz kime ne dedi?
Medya

Aykut Yavuz kimdir nerelidir? Aykut Yavuz kime ne dedi?

Aykut Yavuz neden gündemde? Twitter’da AdamOlacaksın AykutYavuz etiketi trend listeye giren Aykut Yavuz’un kim olduğu kullanıcılar tarafından merak edilir oldu. Peki Aykut Yavuz neden TT oldu? Aykut Yavuz kimdir? Aykut Yavuz nerelidir? Aykut Yavuz ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:38:00 - 2021-05-31 15:44:48
Aykut Yavuz kimdir nerelidir? Aykut Yavuz kime ne dedi?

Youtuber olan Aykut Yavuz, TikTok fenomenleri Cemre Solmaz ve Ceren Yaldız’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tepkilerin odağında.

Aykut Yavuz kimdir?

Aykut Yavuz 23.12.1995 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. İstanbul’da yaşaşan Aykut Yavuz, Youtuber olduğu biliniyor. Aykut Yavuz bir söyleşinde şunları söylemişti: “Youtube kanalmı 11 Temmuz 2017 tarihin de açtım. Fakat 18 Ağustos 2018 tarihin de tam anlamıyla Youtube’a içerik üretmeye başladım. İnstagram da skeç videoları çekerek belli bi kitle kazandım Youtube’a da artık skeç videolarımla değil de kendim izlenmeliyim düşüncesiyle giriş yaptım.

Müziği oldum olası seven birisiyim. Lise hayatımda besteler yazıp, masalardan ritim tutturup bağıra bağıra besteler söylerdim. Facebookta o zamanlar bunları paylaşırdım. Şarkıcı değilim evet ama, belki ileride olacak çocuklarıma veya sevenlerime güzel bi anı bırakmış olmak adına 3 şarkı çıkardım."

 

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