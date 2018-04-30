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Aykut Kocaman'dan çarpıcı sözler: Sahada Beşiktaş'ı bekleyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın kupada sahada çıkmama kararını flaş sözlerle yorumladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 02:16
Aykut Kocaman'dan çarpıcı sözler: Sahada Beşiktaş'ı bekleyeceğiz

Beşiktaş’ın yüzde 99 sahaya çıkacağını öngören Kocaman, “Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz” dedi.

‘YANILMIŞIM’ DERİM 

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını söyledi. Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında kaldığı yerden devam edecek olan derbi hakkında, “Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz'' dedi. 

BU İŞE DAHİL DEĞİLİM 

“AYKUT Kocaman ile Şenol Güneş'in takımlarının maçları neden gergin oluyor?” sorusuna da tecrübeli çalıştırıcı, “Bu işin içinde gram dahilim olduğunu düşünmüyorum. 1995-96'da maç sonu yaptığım açıklama, F.Bahçe'den ayrılma sebeplerimden birisi olarak söyleniyor. Son maçta Şenol Hocanın yanına direkt gittim. Biri düşse direkt giderim. Hocayı da hemen yerden kaldırdık. Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim” diye yanıtladı.  Kocaman, geçen hafta yaptığı “Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım” açıklamasının ise şimdi için değil daha sonrasını kastederek söylediğini ifade etti.

Kaynak:Güneş

 

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 02:16
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Sahaya çıkmama

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