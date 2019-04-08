Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa seslendi: Gol öncesi ofsayt var mı?

Başakşehir'in daha iyi takım olduğunu vurgulayan Kocaman, "Bizim oturmuş bir halimiz yok, çeşitli nedenleri var. Çok daha olgun, oturmuş, aynı antrenörle devam eden bir takım Başakşehir takımı. Maç öncesinde de ağır basıyordu, maçta da böyle gitti. Maçın bütününe bakıldığında oyunun tamamında oyunun sahibi Başakşehir'di. Öyle veya böyle topun sahibi olacaklardı, o gözüküyordu. Topu daha fazla onlar alacaktı, o bir gerçek" dedi.

"15 maçı gol yemeden bitirmiş bir takım Başakşehir''

2 gol atabileceklerini ancak bunu başarsalar bile bir değişiklik olmayacağını söyleyen deneyimli hoca, "15 maçı gol yemeden bitirmiş bir takım Başakşehir. Topu koruma ve zaman geçirme konusunda başarılı bir takım. 2 fırsat geldi ancak beraberliği sağlasak dahi, oyunun genel dengeleri açısından baktığımızda Başakşehir bizden birkaç adım önde görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyen antrenör, "Galatasaray kazandıktan sonra Başakşehir'in enerjisinin yüksek olacağı çok net gözüküyordu. Savunma konusundaki becerilerimizi, topu kullanma konusunda da biraz daha geçirebilseydik bir şeyler yapabilirdik. Bakıldığında oyunu hak ettiklerini söylemek yanlış değil" diye konuştu.

Kocaman ayrıca, yedikleri ikinci gol öncesinde kornere neden olan pozisyonda ofsayt olabileceğini de ekleyen Kocaman, "Korner öncesinde bir ofsayt var mı, yok mu? Bir bakarsanız seviniriz, biz çözemedik. Teşekkürler" diyerek sözlerini noktaladı