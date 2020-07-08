İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekli olunca yerine Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar getirildi. Atama duyurusunun hemen ardından CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun geçtiğimiz yıllarda Çağlar hakkındaki söylemleri gündeme geldi. Aykut Erdoğdu'nun hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Aykut Erdoğdu kimdir?

Aykut Erdoğdu kimdir?

Aykut Erdoğdu 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladıktan sonra 1993 senesinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yüksek lisans yaptı.

1995 senesinde Hazine Müsteşarlığı stajer hazine kontrolörlüğüne atandı. Bir süre sonra hazine başkontrolörlüğüne getirildi.

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise giren Erdoğdu 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Aykut Erdoğdu, özellikle doğuda PKK terör örgütünün hendek kazdığı dönemlerde "gerekirse sokak sokak direniriz" sözü ile ve Dirakbakır'da bir çorbacı tarandıktan sonra attığı "Diyarbakır'da çorbacı taramak kalleşliktir. Saray'ın taşeronusunuz... Amacınız iç savaş çıkarmak... Başaramayacaksınız..." tweeti ile gündeme gelmişti. Bu tweette suçu Cumhurbaşkanına atarken, PKK ismini zikredememişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasî üsluptan uzak, hakaretlere varacak cümleler sarfetmişti.