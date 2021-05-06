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PKK'ya destek yüzünden atılan akademisyenleri belediyelerde işe alma, maaşlarını ödememe, resmi ödeme yerine elden para verme. İstense de biraraya getirilemeyecek bütün bu suçları CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu açıkladı.

CHP'de rezilliğin bini bir para!

Sabah Gazetesi, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, CHP'li belediye başkanlarından topladığı usülsüz paraları yayımladı. Erdoğdu'nun, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den para istediği mesajlara ulaşan Sabah, KHK ile iş akitleri feshedilen akademisyenlerle ilgili 'Partiye rapor hazırlayacağız' diyerek para topladığını da ortaya çıkarttı. Sabah'ın aktardığına göre CHP'li Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davalarının ücretleri ile akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanlarından tahsil etti.

Aykut Erdoğdu'dan itiraf üstüne itiraf

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sabah gazetesinin haberine yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Terör iltisaklı KHK ile görevinden uzaklaştırılan akdemisyenleri öve öve bitiremeyen Erdoğdu, "Yazmadan önce tertemiz isimleri bu kirli siyasete karıştırılan Barış Akademisyenlerinden bütün kalbimle özür diliyorum. Sizler bu ülkenin en cesur en temiz en namuslu insanlarısınız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, terör sevici akademisyenlere kucak açtı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör iltisaklı akademisyenlere yönelik dayanışma kararı aldığını belirten Erdoğdu, "Barış Akademisyenleri üniversiteden ihraç edildikten sonra CHP’de sivil ölüme terk edilen bu akademisyenlerle dayanışma kararı alındı. Bu karar Genel Başkanımızın talimatıydı." diye konuştu.

5 bin lira maaşla CHP'li belediyelere yerleştirilmişler!

KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı ile CHP'li belediyelerde istihdam edildiğini belirten Erdoğdu, "Kendilerine yaşama tutunacak kadar ücret ödenecekti. Bu ücret sigorta ve diğer masraflar dahil 5.000 TL’ydi. Ben aralarında Hayri İnönü’de olan üç belediye başkanı ile görüştüm. Her biri altı Barış Akademisyenini işe alacaktı. Kalan akademisyen ve uzmanların ücretleri de Parti kaynaklarından ödenecekti." ifadelerini kullandı.

Kendi terör sevici yandaşlarına da maaş ödememişler!

KHK ile ihraç edilen terör sevici akademisyenlerin CHP'li belediyelerde işe başladığını söyleyen Erdoğdu, şu skandal itirafta bulundu: "Ancak aradan aylar geçmesine rağmen akademisyenlere maaş ödenmemeye başladı. Ben bu arada söz veren belediye başkanlarını defalarca aradım ve mesaj attım. Bugün yarın diyerek beni sürekli oyaladılar. Ben de söz verdikleri maaşların ödenmesi gerektiğini söyledim. Bu arada sadece Hayri İnönü resmi işe başlama tarihine kadar maaşları nakit ödeyelim dedi. Tamam dedim. Akademisyenlerin hesap numarasını gönderdim. 'Belediyenin adı kayda girmesin hukuki sorun olur. Elden ödeyelim' dedi."

Aylık beş binden, beş akademisyenin maaşı 6 ayda kaç lira yapar?

"Daha sonra Şişli Belediyesinden bir Meclis üyesi nakit olarak 30 bin TL getirdi. Ben paraya asla dokunmam bu parayı muhasebe ödesin dedim. Ve 5-6 ay boyunca 5 akademisyenin maaşı bu şekilde ödendi."

Gizlice çalıştırmışlar!

"Diğer iki Belediye Başkanı KHK’lıları güvenlik soruşturması dolayısıyla alamıyoruz dediler. Ancak daha öncesinden söz verdikleri için bu akademisyenler ve uzmanlar işe başlamıştı. Ve maaşlarının ödenmesi gerekiyordu. Bu arada CHP hesapları Anayasa Mahkemesi tarafından denetleneceği gerekçesiyle akademisyenlere bir ödeme yapılamadı. Sadece o dönem görevli olan yöneticilerden birkaçı ceplerinden ödemelere yardımcı oldular."

Sabah gazetesinin sorularına kıvırarak cevap verdi: Canlı yayına çıkartın anlatayım

"Sabah Kadıköy’de ve Çeşme’de aldığımız iki evi nasıl aldığımız soruyor. Söz bu sorulara da cevap vereceğim. Ancak bir tek şartım var. Bu konuyla ilgili bana ATV’de 2 saat canlı yayın hakkı verecekler. Bu yayında tek tek cevap vereceğim. Var mısınız?"

Sabah gazetesinin ortaya çıkarttığı Aydoğdu'nun WhatsApp yazışmaları: