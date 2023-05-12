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Medya Ayıp olmuyor mu Uğur Dündar? Bari yaşından başından utan
Medya

Ayıp olmuyor mu Uğur Dündar? Bari yaşından başından utan

Yeniakit Publisher
2023-05-12 12:38:00 -
Ayıp olmuyor mu Uğur Dündar? Bari yaşından başından utan

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan ettiği günden itibaren Muharrem İnce için çok sert ifadeler kullanan Uğur Dündar, geri vites yaptı.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan ettiği günden itibaren Muharrem İnce için çok sert ifadeler kullanan Uğur Dündar, geri vites yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı'nın, dün adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla birlikte tarihi bir çarka da imza atan Dündar, Sözcü gazetesindeki yazısında, "Konda'nın araştırması da, kişisel gözlemlerim de, büyük değişim dalgasının önüne AKP iktidarını katarak hızla yaklaştığını gösteriyor. Değerli Muharrem İnce'ye gelince: O gerçek bir vatanseverdir. Nokta" ifadelerini kullandı. 

 

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