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Yerel Ay'ın ışıltılı yüzünü teleskopla izlemek için akın ettiler
Yerel

Ay'ın ışıltılı yüzünü teleskopla izlemek için akın ettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-19 07:37:00 - 2024-08-19 07:39:07

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen "gökyüzü gözlem" etkinliğine velileriyle katılan yüzlerce öğrenci, teleskopla Ay'ın ışıltılı yüzünü izleyerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Bilim Merkezi'nde düzenlenen "gökyüzü gözlem" etkinliği, öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında yüzlerce katılımcı, dolunayın büyüleyici görüntüsünü teleskopla yakından inceleme fırsatı buldu. Teleskop başında uzun kuyruklar oluşturan katılımcılar, heyecanla Ay'ın yüzeyindeki detayları gözlemledi. Gece yarısına kadar süren etkinlikte çocuklara balon, velilere ise çeşitli hediyeler verildi.

 

"Katılım oldukça yoğundu"

Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada, "Bugün burada anneler, babalar ve çocuklarımızla birlikte bir 'bilim gecesi' etkinliği düzenledik. Çocuklarımız Ay'ı gözlemledi, kraterleri inceledi. Katılım oldukça yoğundu, yüzlerce öğrencimiz buradaydı. Ayrıca bir bilim gösterisi de gerçekleştirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Harika bir gündü, devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.
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Etkinliğe çocuklarıyla katılan Salih Uçu, "Çocuklar Ay’ı görmek için çok hevesliydi. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Kraterleri görmek oldukça etkileyiciydi. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Esma Uçu, "Ay’ın üzerindeki kraterleri görmek inanılmazdı. Böyle bir deneyim yaşamak çok güzeldi" diye konuştu.

Etkinliğin faydalı geçtiğini belirten Şeyma Aydoğdu ise, "Bugünkü gözlem etkinliği hem çocuklar hem de veliler için çok öğretici oldu" dedi.

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