Ayılar, 8 arı kovanını parçaladı
Bingöl’de ayılar, bal kovanlarına saldırıp 8’ini parçaladı.30 Ağustos 2019 Cuma 10:41
Bingöl’de ayılar, bal kovanlarına saldırıp 8’ini parçaladı.
Olay, merkeze bağlı Sancak Beldesi Kartal köyünde meydana geldi.2017 yılında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’ndebalları Dünya 2’ncisi seçilen Mücdettin Çakan’ın, kovanlarına, ayılar saldırdı. Ayılar, kovanlardan 8’ini parçaladı.
Arı kovanlarını kontrol etmek için bölgeye gidenMücdettin Çakan, kovanlarında pençeleri görünce ayıların saldırdığını anladığını söyledi.
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