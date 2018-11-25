THY- Noukşot
0553 313 94 23

Ayı popülasyonu arttı! Doğu Karadeniz halkı tedirgin

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ormanlarda ayı popülasyonunun artması, bölge halkının tedirgin olmasına neden oldu.

25 Kasım 2018 Pazar 12:40
Ayı popülasyonu arttı! Doğu Karadeniz halkı tedirgin

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde bölge sakinleri için tehlike oluşturuyor.

Gümüşhane'de çobana saldıran, Trabzon'da büyükbaşları telef eden, Rize'de kovanlara zarar veren ayılardan şikayetçi olan bölge sakinleri, yetkililerden önlem almasını istiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10'luk artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmaların sonucu ve Doğu Karadeniz'de son zamanlarda artan ayı saldırıları, bölge sakinlerini de tedirgin ediyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verirken, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor.

Yaylacılardan önlem

Havanın soğumasıyla yaylalardan köylere göç edenler, yayla evlerinin kapılarına tahta çakarak, ayılara karşı önlem almaya çalışıyor. Gümüşhane'de çobana saldıran, Trabzon'da büyükbaşları telef eden, Rize'de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikayetçi olan bölge halkı, yetkililerden önlem almasını istiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayılara karşı önlem alınmaması halinde ciddi zararlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Başkaya, "İnsan yiyen ayılar' diye de bir nesil geliyor. Ayı bütün bulunduğu ülkelerde avlanan bir hayvandır. Fakat ülkemizde insanları yese dahi kamuoyunda vurulsun ya da vurulmasın, diye çok ciddi tartışmalar var" diyerek, ayıların avlatılması gerektiğini söyledi.

'Ayılar dokunulmazlık kazandı'

Ayı saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten ve ayıların Türkiye'de dokunulmazlık kazandığını kaydeden Prof. Dr. Başkaya, "Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye'de dokunulmazlık kazandı, artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya" diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:40
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Gümüşhane
  4. Giresun
  5. Artvin
  6. Doğu Karadeniz Bölgesi
  7. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü
  8. KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya
  9. Ayı popülasyonu
  10. Ayı
  11. Ayı saldırısı
  12. Ayı sayısı arttı
  13. bölge halkı tedirgin

YORUM YAZ

  • EfeEfe8 dk önce
    Yazik gunah hayvanlari avlamak istiyolar. Avlamak disinda bir cozuk yok mu? Kovanlarin agillarin etrafina tel ceksinler?Insanoglu en vahsi en acimasiz hayvan ne yazik ki.
  • Kaportaci NazmiKaportaci Nazmi9 dk önce
    Haber dogru, karadenizde cok ayı var.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz"
  1. "Ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz..
  2. TÖSSFED Mali Genel Kurulu yapıldı
  3. Fransa savaş alanı: Aşırı endişeliyiz(!)
  4. İran'da "Azerbaycan Türkçesi Dil..
  5. "Kadına yönelik şiddeti en kısa sürede..
  6. Hamsi ihracatı, 2 ayda 1.6 milyon..
  7. AB liderleri Brexit anlaşmasını ve..
  8. İsrail güçleri 5 Filistinli çocuğu..
  9. AB liderlerinin Brexit zirvesi
  10. AB'de tarihi anlaşma! Brexit onaylandı
  11. Ayı popülasyonu arttı! Doğu Karadeniz..
  12. Afrika ülkelerinin büyükelçileri..
  13. Doğru kitap-doğru yazar seç!
  14. Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1..
  15. TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın..
  16. Öğretmeninden öğrencisine vasiyet
  17. Güvenlik güçlerine "zırhlı" takviyesi
  18. İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral..
  19. "Kadına yönelik şiddetle mücadele il..
  20. Suudi prens: CIA'e güvenmiyoruz!
ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

Günün Karikatürü

25 Kasım 2018
Türk devi satılıyor
Türk devi satılıyor
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?