  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Onların da nefeslerini keseceğiz

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!

Necmettin Batırel 'Akaryakıt fiyatlarını düşürmenin tek bir yolu var' diyerek açıkladı! Hükümete çağrı yaptı

Destici'den CHP'li isme sert tepki! 'Şeytan kulu!'

ABD şaşkın! Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE, Türkiye'nin peşine düştü

Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Ne varsa alıyorlar, arabaları doldurup doldurup gidiyorlar

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Yunanistan'ın korktuğu başına geldi! Türkiye'nin en güçlü füzesi oraya verildi

CHP Kongresinde kavga çıktı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı “Hırsızlar Dışarı”

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan’dan ‘mülakat’ açıklaması: Mülakat süreci birçok sıkıntıya sebep olacak
Gündem 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' hakkındaki paylaşımlara soruşturma
Gündem

'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:24:00 -
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' soruşturması dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen paylaşım yapanlar hakkında soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder paylaşım yapan kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"13 kişiye yakalama kararı"

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyunda 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' olarak bilinen soruşturmamız kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış olup, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse, suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

"Kamuoyu yanıltıldı"

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ne olmuştu?

Suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan (42), Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Eylül akşamı Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan ile irtibatlı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 29 kişiden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23