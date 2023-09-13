'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder paylaşım yapan kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"13 kişiye yakalama kararı"

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyunda 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' olarak bilinen soruşturmamız kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış olup, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse, suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

"Kamuoyu yanıltıldı"

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ne olmuştu?

Suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan (42), Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Eylül akşamı Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan ile irtibatlı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 29 kişiden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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