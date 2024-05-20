Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Geri çekti

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, suç örgütünün lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in Ankara emniyetini suçladığı iddialarının ardından bazı gizli tanıkların ifadelerini geri çektiğini yazdı.

Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğu ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, emniyeti suçlamış, "Yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları bana zorla imzalattılar" demişti. Söz konusu iddialar Cumhur İttifakı’na ve hükûmete bir “darbe girişimi” olarak değerlendirilmişti. Siyasette Bora Kaplan soruşturması tartışmaları sürerken, Öztürk yazısında yaşanan yeni gelişmeleri aktardı. Öztürk, “Ü5W1G8K6L3” kod adı verilen davanın ikinci “gizli tanığının” 6 sayfalık ifadesinde, Bora Kaplan çetesinin yapısı ve bunlardan suç işlediğini bildiği kişilerin isimlerini söylediğini; yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik hakkında da şu iddiada bulunduğunu aktardı:

“Kendisini Elmacı marketlerin ortağı diye tanıtıyordu. Bildiğim kadarıyla kendisi önceleri örgüt içerisinde önemli bir konumdaydı. Ancak örgüt kapsamındaki görevini talimatlar doğrultusunda tam olarak yerine getiremediği için Bora Kaplan tarafından hedef alındı ve zamanla örgüt içerisindeki yeri azaldı. Fakat kendisi halen örgüt içerisinde yer almaktadır.”

“Bora Kaplan suç örgütünün gündemde olması, Serdar Sertçelik’in iddialarından sonra bazı tanıkların, güçlü gördükleri bu grupla ilgili verdikleri ifadelerden vazgeçmeye başladığını” yazan Öztürk, “Ü5W1G8K6L3” kod adlı gizli tanığın da, yargılamanın yapıldığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderdiği 15 Mayıs 2024 tarihli dilekçesinde, “Ü5W1G8K6L3 kod isimli tanığım. Mahkemenizde bulunan daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim. Doğru değildir” yazdığını belirtti.

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