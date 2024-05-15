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Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kritik gözaltı
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kritik gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 16:13:00 - 2024-05-15 16:46:32
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kritik gözaltı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık S.S’nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir kamu görevlisi gözaltına alındı.

Soruşturmayla ilgili sscak gelişmeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini söyleyerek, AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu belirtmişti.

Hemen ardından Ankara Emniyeti'ndeki görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de tamamlanma aşamasında. 3 polis müdürünün evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.
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