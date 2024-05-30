  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı
Gündem

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 18:02:00 -
Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının 'M7' kod adlı firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Serdar Sertçelik'in 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik yakalandı. Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan; Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İADESİ İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik'in, Karadağ'da olduğunu tespit etti. Serdar Sertçelik'in yeri, anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari Sertçelik, Karadağ'dan kara yolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalanan Sertçelik'in iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından adli süreç başlatıldı.

Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay "Ayhan Bora Kaplan" önerisi
Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay “Ayhan Bora Kaplan” önerisi

Medya

Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay “Ayhan Bora Kaplan” önerisi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak

Gündem

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı

Gündem

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklama kararı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklama kararı

Gündem

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklama kararı

Skandal üstüne skandal: Ayhan Bora Kaplan serbest kalabilir mi?
Skandal üstüne skandal: Ayhan Bora Kaplan serbest kalabilir mi?

Medya

Skandal üstüne skandal: Ayhan Bora Kaplan serbest kalabilir mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23