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Biyografi Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü?
Biyografi

Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü?

Ayhan Alptekin kimdir? Karadeniz müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Ayhan Alptekin vefat etti. Peki Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı? Ayhan Alptekin albümleri hangileri? Ayhan Alptekin şarkıları neler? İşte hayatını kaybeden Ayhan Alptekin hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 16:09:00 - 2021-07-06 16:19:22
Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü?

Ayhan Alptekin hastalığı neydi? Ayhan Alptekin beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alptekin’in cenazesi memleketi Rize’nin Ardeşen ilçesinde toprağa verilecek. Peki Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı?

Ayhan Alptekin kimdir?

Ayhan Alptekin 1965 yılında dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.

Grup Yıldızlar oluşumu ile 3 yıl boyunca Kemalpaşa ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne alan şarkıcı burada adını geniş kitlelere duyurdu.

Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini piyasaya sürdü. 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Öldüğü tarihe kadar müzik yaşamına devam etti. 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ayhan Alptekin şarkıları neler?

Gelme

Oy Nana

Şahlandı Karadeniz

Ah Ulan Ah / Hülya

Hey Deli Gönül

Karadeniz Tavernası

Karadeniz Tavernası 2

Si Do Ma

Çona

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