Uzayda yeni perde, devlerin savaşı kızışıyor: Artemis II ile Ay’da gövde gösterisi!

ARTEMİS PROGRAMI NASA, yaklaşık yarım asırlık aranın ardından Artemis Programı kapsamında astronotları yeniden Ay'a göndermeye hazırlanıyor. Programın ilk adımı olan Artemis I görevi, 2022'de mürettebatsız gerçekleştirilirken Orion uzay aracı, Ay yörüngesinde görevini tamamlayarak Dünya'ya başarıyla döndü. Programın ikinci aşaması Artemis II misyonu 1 Nisan'da Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmayla başladı. Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak. Görev sırasında mürettebat, Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklaşarak insanlı uzay uçuşlarında bugüne kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti. NASA, bu mesafenin Apollo 13 görevinde kırılan rekoru aştığını belirterek Artemis II'yi insanlı Ay keşifleri açısından yeni bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Programın bir sonraki aşaması olan Artemis III kapsamında ise Ay'ın güney kutbuna ilk kez insanlı iniş yapılması hedefleniyor.