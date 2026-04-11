Uzayda yeni perde, devlerin savaşı kızışıyor: Artemis II ile Ay’da gövde gösterisi!
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yaklaşık yarım asırlık sessizliğini Artemis II misyonuyla bozarak derin uzaydaki hakimiyetini yeniden ilan etti. Bir nisan tarihinde Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan dört kişilik mürettebat, Ay’ın karanlık yüzünü inceleyerek insanlı inişler için zemin hazırlıyor. Apollo 13’ün rekorunu geride bırakarak Dünya’dan tam dört yüz altı bin kilometre uzağa erişen ekip, insanlık tarihinde ulaşılan en uzak noktaya ayak basarak yeni bir milat yazdı.