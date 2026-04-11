Evde gül suyu yapımı: Bilindiği üzere Türk mutfağının olmazsa olmazı! Cilt yaşlanmasını önleme...

Buz torbası erirse yerine yenisini koyun. Yaklaşık 20 – 25 dakika içinde, cam kasede iyi miktarda damıtılmış gül suyu oluşması gerekir. İşlemin süresi kullandığınız gül yapraklarının sayısına bağlıdır. Yaprakların rengi solunca damıtmayı bırakmalısınız. Daha sonra elde ettiğiniz gül suyunu temiz bir kavanoza veya sprey şişesine koyun. Buzdolabında saklayın. İnfüzyon Yöntemiyle Gül Suyu Yapımı! Gül yapraklarını suyun içinde demleyerek de ev yapımı gül suyu elde edebilirsiniz. Fakat ortaya damıtma yöntemindeki kadar yoğun bir su çıkmaz. İnfüzyon yöntemiyle gül suyu elde etmek için; Kullanacağınız gül yaprakları taze ise onları suyla yıkayarak temizleyin. Yaprakları bir tencereye koyun ve üstlerini örtecek kadar su ekleyin.Su kaynama noktasına yaklaştığında ocağı kısın. Tam olarak kaynamaması gerekiyor. Gül yapraklarını renkleri büyük ölçüde solana kadar ısıtmaya devam edin. Sonra da sudan çıkarıp süzün. Daha yoğun bir renk elde etmek isterseniz yaprakları sıkarak elde ettiğiniz suyu da süzdüğünüz gül suyuna ekleyin. Hazırladığınız gül suyunu cam bir kavanozun veya bir sprey şişesinin içine koyarak buzdolabında muhafaza edin. Gül Suyunun Kullanım Alanları! Tahriş Olmuş Cildinizi Yatıştırın Tahriş olmuş cildinizi serinletip rahatlatmak için doğrudan gül suyu püskürtebilirsiniz. Gözlerinizdeki Şişkinliği Azaltın! Gözlerinizin altına gül suyu emdirilmiş pamuk parçaları koyup bir süre uzanın. Gül suyunun anti – enflamatuar özellikleri şişkinliğin azalmasına yardım eder. Kolonya Gibi Püskürtün! Gül yapraklarının kokusunun geçtiği gül suyunu doğal bir kolonya olarak kullanabilirsiniz. Cildinizi Temizlemek, Nemlendirmek ve Canlandırmak İçin Kullanın Cildinizi gül suyuyla ıslatılmış pamukla silerek temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda nemlendirici ve canlandırıcı etki de yapar. İçin! Gül suyu üzerinde çok fazla bilimsel test yapılmamış olmakla beraber yüzyıllar boyunca boğaz ağrısını yatıştırmak, iltihapla mücadele etmek ve depresyonu tedavi etmek gibi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Basit bir gül şurubu hazırlamak için içine bir miktar şeker eklediğiniz bir bardak suyu küçük bir tencerenin içinde şeker eriyene kadar pişirin. Soğuduktan sonra da içine bir çay kaşığı gül suyu ilave edin. Gül, Türk mutfağında özellikle şerbeti, reçeli, lokumu ve Güllaç gibi tatlılarla (özellikle Ramazan ayında) Osmanlı saray mutfağından günümüze taşınan zarif bir aromatik malzemedir. Hem kokusu hem de lezzetiyle tatlılara karakter katan gül, gül şerbeti ve gül reçeli gibi ürünlerle kahvaltılardan özel sofralara kadar yaygın bir kullanım alanına sahiptir.