Evde gül suyu yapımı: Bilindiği üzere Türk mutfağının olmazsa olmazı! Cilt yaşlanmasını önleme...

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medyada yeni dönem başlıyor: Artık tamamen yasaklanıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sergide Filistin vurgusu: ‘Gazzeli anne ve çocuklar için dünyaya ses ver’ Denizlerin devi Çeşme’ye demir attı: Kruvaziyer turizmi esnafın yüzünü güldürdü! Katar'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! Bazılarının yapamadığını yaptılar, 6 tane aldılar Sultan Süleyman'a hakaretler yağdırmıştı! İfadeye çağırılınca geri vites yaptı! Ormanlarda yangınlara karşı ‘çelik zırh’ dönemi: Riskler sıfıra indirilecek Otomobil sahiplerine altın gibi öğütler! Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! ABD sinsice baskı yaptı: 'Baykar ile büyük İHA'lar üreteceğiz' diyen isim görevden alınıyor
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Selma Savcı

Evde gül suyu yapmanın yöntemleri artık çok daha kolay ve pratik iken bu taktikle birlikte yaz aylarında güneşe maruz kalmadan önce bu şifayı vücudumuza enjekte etme şansımız var...

Evde Gül Suyu Nasıl Yapılır? Uygun gül yapraklarını seçin. Bu iş için taze veya kurutulmuş gül yaprakları kullanabilirsiniz, ancak, bakterilere, yabancı otlara, kemirgenlere, mantarlara falan karşı kullanılan bir madde olan pestisit içermediklerinden emin olmanız gerekiyor. Mümkünse organik güller kullanmalısınız.

Kokuyu Seçin! Yapacağınız gül suyunun aroması sizin için önemliyse güllerin rengini buna göre seçmeniz lazım. Bütün güller yoğun bir gül kokusuna sahip değildir. Örneğin portakal rengi olanları biraz karanfil menekşe ve nasturtium çiçeği gibi kokabilir. Beyaz ve sarı güller genellikle menekşe, limon ve nasturtium kokusuna sahiptir. Geleneksel gül kokusuna sahip olanlar, yoğun bir kırmızı veya pembe tonunda olan güllerin kalın, kadifemsi yapraklarıdır.

Damıtılmış Gül Suyu Yapımı! Evde gül suyu yapmak için kullanabileceğiniz 2 yöntem vardır: Damıtma yöntemi ve infüzyon yöntemi. Damıtma infüzyona göre daha uzun sürer, daha az gül suyu verir ama daha konsantre ve daha uzun ömürlü bir ürün elde etmenizi sağlar. Ayrıca, oldukça basit bir işlemdir. Damıtılmış gül suyu yapmak için kapaklı, büyük bir tencere, çapı tencereden daha küçük olan ısıya dayanıklı bir cam kase ve buz torbaları temin etmelisiniz.

Gül suyunu damıtmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır: -Taze gül yaprakları kullanacaksanız, üstlerinde olabilecek kir ve böceklerden kurtulmak için onları yıkayın. -Kaseyi, ağzı yukarıya bakmak üzere tencerenin ortasına koyun ve etrafına gül yapraklarını yerleştirin. --Yaprakları örtecek kadar su ekleyin. Suyun kasenin üstüne çıkmamasına dikkat edin. Tencerenin kapağını baş aşağı olarak tencerenin üstüne koyun. Böylece kapakta biriken su kasenin içine damlayacaktır. Bunu gözlemek isterseniz cam bir kapak da kullanabilirsiniz. -Buz torbasını kapağın üstüne yerleştirin, yoğunlaşmaya yardımı olur. Ocağı orta ısıya getirin – suyun kaynamaması gerekiyor. Böylece damıtma işlemi başlamış olacak.

Buz torbası erirse yerine yenisini koyun. Yaklaşık 20 – 25 dakika içinde, cam kasede iyi miktarda damıtılmış gül suyu oluşması gerekir. İşlemin süresi kullandığınız gül yapraklarının sayısına bağlıdır. Yaprakların rengi solunca damıtmayı bırakmalısınız. Daha sonra elde ettiğiniz gül suyunu temiz bir kavanoza veya sprey şişesine koyun. Buzdolabında saklayın. İnfüzyon Yöntemiyle Gül Suyu Yapımı! Gül yapraklarını suyun içinde demleyerek de ev yapımı gül suyu elde edebilirsiniz. Fakat ortaya damıtma yöntemindeki kadar yoğun bir su çıkmaz. İnfüzyon yöntemiyle gül suyu elde etmek için; Kullanacağınız gül yaprakları taze ise onları suyla yıkayarak temizleyin. Yaprakları bir tencereye koyun ve üstlerini örtecek kadar su ekleyin.Su kaynama noktasına yaklaştığında ocağı kısın. Tam olarak kaynamaması gerekiyor. Gül yapraklarını renkleri büyük ölçüde solana kadar ısıtmaya devam edin. Sonra da sudan çıkarıp süzün. Daha yoğun bir renk elde etmek isterseniz yaprakları sıkarak elde ettiğiniz suyu da süzdüğünüz gül suyuna ekleyin. Hazırladığınız gül suyunu cam bir kavanozun veya bir sprey şişesinin içine koyarak buzdolabında muhafaza edin. Gül Suyunun Kullanım Alanları! Tahriş Olmuş Cildinizi Yatıştırın Tahriş olmuş cildinizi serinletip rahatlatmak için doğrudan gül suyu püskürtebilirsiniz. Gözlerinizdeki Şişkinliği Azaltın! Gözlerinizin altına gül suyu emdirilmiş pamuk parçaları koyup bir süre uzanın. Gül suyunun anti – enflamatuar özellikleri şişkinliğin azalmasına yardım eder. Kolonya Gibi Püskürtün! Gül yapraklarının kokusunun geçtiği gül suyunu doğal bir kolonya olarak kullanabilirsiniz. Cildinizi Temizlemek, Nemlendirmek ve Canlandırmak İçin Kullanın Cildinizi gül suyuyla ıslatılmış pamukla silerek temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda nemlendirici ve canlandırıcı etki de yapar. İçin! Gül suyu üzerinde çok fazla bilimsel test yapılmamış olmakla beraber yüzyıllar boyunca boğaz ağrısını yatıştırmak, iltihapla mücadele etmek ve depresyonu tedavi etmek gibi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Basit bir gül şurubu hazırlamak için içine bir miktar şeker eklediğiniz bir bardak suyu küçük bir tencerenin içinde şeker eriyene kadar pişirin. Soğuduktan sonra da içine bir çay kaşığı gül suyu ilave edin. Gül, Türk mutfağında özellikle şerbeti, reçeli, lokumu ve Güllaç gibi tatlılarla (özellikle Ramazan ayında) Osmanlı saray mutfağından günümüze taşınan zarif bir aromatik malzemedir. Hem kokusu hem de lezzetiyle tatlılara karakter katan gül, gül şerbeti ve gül reçeli gibi ürünlerle kahvaltılardan özel sofralara kadar yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23