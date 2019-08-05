Ayhan Akman istifa etti Süper Lig yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te yaklaşık 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.

Süper Lig yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te yaklaşık 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.

Gaziantep ekibinde Haziran ayında sportif direktörlük görevine getirilen ve transfer konusunda yetkilendirilen Ayhan Akman sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Ayhan Akman’ın yönetim ve teknik heyetle transfer konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı için böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.