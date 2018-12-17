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Aygaz'a "Kristal Baret" ödülü

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
Aygaz'a "Kristal Baret" ödülü

ANKARA (AA) - Aygaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Kristal Baret Ödülleri'nde kamu ve özel sektör kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, Aygaz’ın ödülü, insan ve çevre odaklı uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüğü iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları nedeniyle aldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kristal Baret Ödülleri'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Organizasyon kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası temsiliyet, üniversite, inovasyon, medya, finans, jüri özel, kamu ve özel sektör olmak üzere yedi kategoride ödüller verildi. Aygaz, kamu ve özel sektör kategorisinde, uluslarası standartlara uygun olarak yürüttüğü öncü, insan ve çevre odaklı çalışmalarıyla 'Kristal Baret Sektör Ödülü' kazandı. Kristal Baret Ödül Jürisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Genel Müdürlüğü, Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcilerinin yanı sıra ve İSG alanında uzman kuruluş ve akademisyenlerden oluştu."

Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, 1961'den bu yana Türkiye’de LPG sektöründe LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımını gerçekleştiriyor. Şirket, Türkiye genelinde 2 bin 359 tüpgaz bayisi ve bin 710 otogaz istasyonu ile hizmet veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
  1. Aygaz
  2. Kristal Baret Ödülleri

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