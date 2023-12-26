  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den SİHA alan Asya ülkesi şaşkın: Alışık olduğumuz sistemlerden farklı hareket ediyor

Borsada hissesi olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu borsanın füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

MEB’ten isim değişikliğine tepki: Tasvip etmemiz mümkün değil

Asgari ücret ve emekli maaşı zammı: Tüm veriler o rakama işaret ediyor!

ABD'liler o ilimize geldi! Bölgede petrol olduğuna inanıyorlar, miktarını bile söylediler ve hemen çıkaracaklar

DASK poliçesi böyle belirleniyor! Hak kaybı yaşamamaya dikkat edin!

Tüm dünya merakla bekliyordu! Büyük uçuşa saatler kala Milli Muharip Uçak Kaan'dan kötü haber

Ne altın ne dolar! Necmettin Batırel 'Yabancılar buraya para basmaya başladı, basan kazanır' diyerek duyurdu

Patronlardan son dakika asgari ücret kararı! 'O rakamın üzerine çıkamayız' deyip Erdoğan'a ilettiler

Dünyanın en büyük ikinci keşfi! Dev rezerv o ilimizde bulundu, yerin altından resmen fışkırıyor
Medya AYF’den Fatih Altaylı ve Can Ataklı'ya kınama cezası
Medya

AYF’den Fatih Altaylı ve Can Ataklı'ya kınama cezası

Yeniakit Publisher
2023-12-26 20:47:00 -
AYF’den Fatih Altaylı ve Can Ataklı'ya kınama cezası

Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Etik Kurulu’ndan Şehit yakınlarına ve vatandaşa skandal sözler söyleyen Fatih Altaylı ve Can Ataklı’ya Kınama cezası verildi.

 

AYF Etik Kurulu Başkanı Hasan Yavuz Bakır yaptığı açıklamada, Altaylı ve Ataklı’nın vatan sever vicdan sahibi insanlara ve şehit ailelerimize söyledikleri skandal sözler kabul edilemez. Türkiye, hain terör saldırıları sonrası 12 kahraman Mehmetçiğini anarak, PKK terör örgütüne lanet yağdırırken, Kandilin sözcülüğünü yaparcasına şehit yakınlarına hakaret ve Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullananları kınıyoruz. Basın özgürlüğü, ya da ifade özgürlüğü bu değildir. Toplumu ayrıştırmak, tahrik etmek, kin ve nefret tohumları ekmek suçtur dedi.

Bakır, Fatih Altaylı ve Can Ataklı'nın şehit yakınlarına sarf ettikleri skandal sözler sabrı taşırmıştır. “Kavala ve Demirtaş’a özgürlük isteyene hakkım helal değildir” diyen şehit babasını hedef alan Can Ataklı hadsiz sözlerle “Kimsin ulan sen!” ifadelerini kullanmış, bir diğer tarafta Fatih Altaylı, Gazze’de yaşananlar ve Şehit cenazeleri üzerinden Türk milletine hakaret etmiş küfre varan ifadeler kullanmıştır.

İki gazetecinin de birbirinden farkı yoktu. “Al birini vur ötekine” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin en yoğun bir şekilde yaşanması gereken günlerde, skandal sözlerle toplumsal değerlere, kişilik haklarına, Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahraman Mehmetçiğimizin onurunu kıracak ve bu mücadeleyi görmezden gelerek skandal açıklamalar yapmak kelimenin tam anlamıyla hadsizliktir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Etik Kurulu olarak Milletimize, şehit yakınlarına hakarete varan sözler sarf eden, Fatih Altaylıya ve Can Ataklı’ya Kınama cezası verdiğimizi belirtmek isteriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23