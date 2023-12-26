AYF’den Fatih Altaylı ve Can Ataklı'ya kınama cezası

AYF Etik Kurulu Başkanı Hasan Yavuz Bakır yaptığı açıklamada, Altaylı ve Ataklı’nın vatan sever vicdan sahibi insanlara ve şehit ailelerimize söyledikleri skandal sözler kabul edilemez. Türkiye, hain terör saldırıları sonrası 12 kahraman Mehmetçiğini anarak, PKK terör örgütüne lanet yağdırırken, Kandilin sözcülüğünü yaparcasına şehit yakınlarına hakaret ve Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullananları kınıyoruz. Basın özgürlüğü, ya da ifade özgürlüğü bu değildir. Toplumu ayrıştırmak, tahrik etmek, kin ve nefret tohumları ekmek suçtur dedi.

Bakır, Fatih Altaylı ve Can Ataklı'nın şehit yakınlarına sarf ettikleri skandal sözler sabrı taşırmıştır. “Kavala ve Demirtaş’a özgürlük isteyene hakkım helal değildir” diyen şehit babasını hedef alan Can Ataklı hadsiz sözlerle “Kimsin ulan sen!” ifadelerini kullanmış, bir diğer tarafta Fatih Altaylı, Gazze’de yaşananlar ve Şehit cenazeleri üzerinden Türk milletine hakaret etmiş küfre varan ifadeler kullanmıştır.

İki gazetecinin de birbirinden farkı yoktu. “Al birini vur ötekine” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin en yoğun bir şekilde yaşanması gereken günlerde, skandal sözlerle toplumsal değerlere, kişilik haklarına, Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahraman Mehmetçiğimizin onurunu kıracak ve bu mücadeleyi görmezden gelerek skandal açıklamalar yapmak kelimenin tam anlamıyla hadsizliktir.

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Anadolu Yayıncılar Federasyonu Etik Kurulu olarak Milletimize, şehit yakınlarına hakarete varan sözler sarf eden, Fatih Altaylıya ve Can Ataklı’ya Kınama cezası verdiğimizi belirtmek isteriz.