Ayet inkar edip ayeti savunana 'gerici' diyen 'İlahiyatçı'! Bu adam bugün de akademisyen...

Yeniakit.com.tr

Diyanet TV canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, "Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusuna cevap vererek, Müslüman kadınlara uyarılarda bulundu.

Bozkurt, İslami kuralları hatırlattığı cevabında, "Hepimiz kabul edelim, pantolon dediğimiz şeyler, daracık şeyler oluyor. Hele hele kadınlarımızda... Son zamanlarda da tayt şeklinde pantolonları tasvip etmek, toplumun huzuruna onunla çıkmak tasvip edilir şeyler değil. Dini kuralların ihlalidir." dedi.

Bozkurt'un sözlerini hedef alan Prof. Dr. Şahin Filiz ise yüce Kur'an'ın ayet-i kerimelerini inkar ederek, "İslam'da ve Kur'an'da tesettür yok." ifadesini kullandı.

Ayete uydurma dedi!

Şahin Filiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kimin hangi ayda nasıl giyineceğine dair hiç bir nas yoktur. Giyim-kuşam örfe, toplumsal kurallara ve kişilerin tercihlerine göre ortaya çıkar. Tesettür kavramı Kuran’da geçmiyor, kadınların nasıl örtüneceği konusunda açık ve belirgin bir hüküm bulunmuyor. ‘Allah ile aldatma’ aşaması kadınlarımızı, Kuran’da olmayan ‘tesettür’ uydurmasıyla baskı altına almakla başladı.

Veryansın TV yazarı Prof. Filiz, Yeni Akit'in haberini alıntıladığı Twitter mesajında, ayet inkarını sürdürürken, ayeti savunan Akit'i gericilikle itham etti.

Veryansın TV'nin kendisi hakkındaki haberini alıntılayan Prof. Filiz, "Akitçi arkadaşlar, üzgünüm ama Kur’an’da sizin bildiğimiz tesettürcülük yok. Gerici Yeni Akit, Veryansın Tv yazarını hedef gösterdi!" ifadelerini kullandı.