Aydos ormanında yangın çıktı! Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında AydosOrmanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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