Aydınlılar kurutuluş coşkusu MFÖ yerine Haluk Levent ile yaşayacak Aydın’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Aydın’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen MFÖ konseri sanatçıların sağlık problemlerinden ötürü iptal edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yarın Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak olan Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) konserinin, sanatçıların sağlık sebeplerinden ötürü iptal edildiğini, bunun yerine sanatçı Haluk Levent Aydınlılarla buluşacağını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Beledi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Günü etkinliklerine tüm Aydınlıları bekliyorum” dedi.

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