Aydınlık'tan Gaffar Yakınca yazdı: Abdullah Gül'ün çakarlıları!

Yakarca, Abdullah Gül'ün korumalarının çakarlı araçla seyrederken bir kamyon şoförünü tehdit ettiklerini söyledi.

"Emniyet şeridini işgal eden çakarlı araçtan inen adamlar kendilerine itiraz eden kamyon şoförünü fişleyip tehdit ediyorlar." diyen Yakınca, araçta bulunanların Abdullah Gül'ün korumaları olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Kimmiş bu kabadayılar acaba” diye düşünürken bilgisi geldi. Meğer Abdullah Gül’ün korumaları imiş. Abdullah Gül ortalarda görünmediğine göre, o sırada koruma görevi yapmıyorlar. Abdullah Bey ile ilgili bir iş yapma olasılıkları olabilir, misal Hayrunnisa Hanım’ın misafirleri için börek, kek falan almaya çıkmışlardır veya Abdullah Bey’in canı pastırma çekmiştir, korumalar bakkala kadar gidivermiştir… Bu kadar önemli(!) sebepler için bile çakarla gitmeleri, emniyet şeridini kullanmaları doğru değil.

Çakarlı araç, sadece görev halinde çakarını açabiliyor. Emniyet şeridini kullanması ise izne tabi. Yani, Abdullah Bey’in korumalarının kullandığı otomobil, bu koşullara uymuyor. “Çok aceleleri var” diyeceğim, o da pek mantıklı görünmüyor. Çünkü araçtan inip kamyon şoförü ile tartışacak kadar bol vakte sahipler!

Şimdi İçişleri Bakanlığına ve yetkililere kısa ve net iki soru soralım:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyet şeridi ihlali yapan ve usulsüz şekilde çakar açan bu araçla ilgili cezai işlem yapıldı mı? Aracı kullanan koruma memuru polisler hakkında soruşturma açıldı mı?

Cevap evet ise helal olsun diyeceğim. Yok hayır ise… Ben bir şey demiyorum, vatandaş önüne seçim sandığı geldiğinde gerekeni söylüyor zaten.