Aydınlı işletmelere devlet destekleri ve finansman kaynakları anlatıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerinin ve bölgedeki işletmelerin finansal desteklerden azami düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. AYTO Akademi Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantıda, KOSGEB Aydın İl Müdürü Berkay Çetin Oral, işletmelere sunulan çeşitli teşvik paketleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Programın odağında özellikle "İmalat Sanayi İçin Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" yer alırken, devletin yerli üreticiye sağladığı stratejik avantajlar üzerinde duruldu. İl Müdürü Oral, KOBİ'lerin üretim potansiyellerini yukarı taşımaları için sağlanan bu desteklerin hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak, büyüme vizyonu taşıyan imalatçılar için sunulan güncel fırsatları tek tek katılımcıların dikkatine sundu.

AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay’ın da iştirak ettiği etkinlikte, iş dünyasının temsilcileri finansmana erişim ve istihdam teşvikleri konusundaki merak ettikleri noktaları doğrudan yetkililere sorma imkanı buldu. KOBİ temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı interaktif bir bölümün ardından tamamlandı. Bu tür etkinliklerle Aydın’daki ticari ekosistemin rekabet gücünün artırılması ve devlet desteklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.