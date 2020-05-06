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Aktüel

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Erzincan’da elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:19:04 -
Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Erzincan’da elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkarıldı.


Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Gümüşhane kavşağında meydana geldi. Süleyman Keskin’in kullandığı 24 DE 884 plakalı kamyonet, yağmur yağışından dolayı kayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan Keskin, kaza yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Keskin’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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