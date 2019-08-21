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Aydın’ın ölü yıkayıcıları (Gassallar) Amerikalıların dikkatini çekti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Bayram Küçük’ün Yönetmenliğini Yaptığı “Son Yolculuğa Hazırlık” belgeseli Amerika Birleşik Devletleri’nde “2019 Adobe Design Achievement Awards” Yarışması video kategorisinde “En Yetenekli (Top Talent)” ödülünü kazandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42
Aydın’ın ölü yıkayıcıları (Gassallar) Amerikalıların dikkatini çekti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Bayram Küçük’ün Yönetmenliğini Yaptığı “Son Yolculuğa Hazırlık” belgeseli Amerika Birleşik Devletleri’nde “2019 Adobe Design Achievement Awards” Yarışması video kategorisinde “En Yetenekli (Top Talent)” ödülünü kazandı.


Ülkemize ödülle dönen iki Türk öğrenciden biri olan ADÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Öğrencisi Bayram Küçük, belgeselde gassalık (ölü yıkayıcısı) mesleğini anlattığını dile getirerek yaptığı açıklamada “Gassallık ve mezar kazıcılık meslekleri toplumda oldukça zor hatta sıra dışı olarak görülmektedir. Herkesin yapmaya cesaret edemeyeceği işlerdir. Biz de buradan yola çıkarak belgeselleştirdik. Yarışmaya 10 bini aşkın kişi katıldı. Türkiye’den sadece iki kişi bu ödülü aldık. Diğer ödülü de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden bir öğrenci animasyon alanından aldı. Bu açıdan çok gururlandık. Gerçekten ADÜ İletişim Fakültesinde iyi bir eğitimle biz bunu başardık. Bunun için emeği geçen tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.


Proje Danışmanı ve Aynı zamanda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen ise “Fakültemiz artık sadece ulusal yarışmalarda değil uluslararası yarışmalardan ödülle dönmektedir. Fakültemiz öğrencileri artık sadece ADÜ’yü ve Aydın’nı değil, ülkemizi temsil eder konuma gelmiştir. Bu bizleri gururlandırmaktadır. Bundan sonra da yapacağımız projelerde birçok alanda ödülle dönmeye devam edeceğiz. Öncelikle ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


ADÜ Öğrencisi Bayram Küçük 2018 yılında da aynı yarışma da yönetmenliğini yaptığı “Yarım Asır” Belgeseli ile de yarı finalist olmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42
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