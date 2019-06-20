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Aydın’dan atletizmde bir ilk

Aydınlı başarılı Atlet Burcu Erdemir, Avrupa Oyunları A Milli Takım kadrosuna seçilerek, Aydın’da atletizm kadınlar kategorisinde bir ilke imza attı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:12
Aydın’dan atletizmde bir ilk

Aydınlı başarılı Atlet Burcu Erdemir, Avrupa Oyunları A Milli Takım kadrosuna seçilerek, Aydın’da atletizm kadınlar kategorisinde bir ilke imza attı.


Belarus’un Minsk kentinde düzenlenecek olan Atletizm Avrupa Oyunları’nda ülkemizi temsil etmek için A Milli Takım kadrosuna seçilen Milli Atlet Burcu Erdemir’in en büyük hedefi bayrağımızı göndere çektirerek Milli Marşımızı okutmak.


Katılmış olduğu şampiyonalarda elde ettiği başarılı derecelerle göğsümüzü kabartan Burcu Erdemir son olarak Atletizm A Milli Takım kadrosuna dahil olarak Aydın’da kadınlar Atletizm tarihinde bir ilke imza atmış oldu.



“Her Geçen Gün Başarılarımız Artıyor”


Milli Sporcu Burcu Erdemir’in Antrenörü Burak Uygun “ her geçen gün başarılarımız artıyor. Burcu ile Atletizm Milli Takım kamplarına katılarak profesyonel antrenman yapma imkanımız oluyor. Burcu katıldığı bir çok şampiyonada başarılı dereceler alarak Aydın’ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. İnşallah katılacağımız Avrupa Oyunları’nda da ülkemizi ve Aydınımızı en iyi şekilde temsil ederiz” ifadelerini kullandı.



Nazilli’de İl Spor Merkezleriyle Keşfedildi


Başarılı sporcu Burcu Erdemir Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak açılan İl


Spor Merkezleri ve Yaz Spor Okulları kapsamında atletizm branşında Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Süleyman Burdurlu tarafından keşfedilerek spor hayatına başladı. Uzun süre Nazilli’de spor hayatına devam eden Burcu Erdemir Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu kazanarak spor hayatına Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burak Uygun ile devam etti. Milli Atlet Burcu Erdemir Aydın’da Türk Sporu’na kazandırılan en başarılı sporcular arasında yer almaktadır.


Atletizm branşında uluslararası ve ulusal birçok başarılı derece elde eden Milli Atlet Erdemir ülkemizi ve Aydın’a yeni şampiyonluklar kazandırmak için Milli Takım kamplarında spor hayatına devam etmektedir.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 23 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında Belarus’un Minsk kentinde gerçekleştirilecek olan Atletizm Avrupa Oyunları’nda Türk Milli Takımı’na ve sporcumuz Burcu Erdemir’e başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:12
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