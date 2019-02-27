0553 313 94 23

Aydın’dan 28 Şubat Yıldönümü mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 28 Şubat’ın yıl dönümünde açıklama yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
Aydın’dan 28 Şubat Yıldönümü mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 28 Şubat’ın yıl dönümünde açıklama yaptı.


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti ve iktidarı olarak milli irade üzerindeki her türlü vesayetin kaldırılması, toplumsal huzur, refah ve kalkınmanın temini için millet ile çıktığı yolculukta 16 yılı geride bıraktığını söyledi.


Türkiye’nin ancak yüzyıla sığdırılabilecek bir atılım hamlesi gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Aydın, “Türkiye şimdilerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın öncülüğünde, bölgesinde ve uluslararası alanda söz söyleyen ve sözü geçen bir lider ülke haline gelmiştir. Ancak bugün yıl dönümünü yaşadığımız 28 Şubat sürecinde ülkemizde ahval nasıldı, hatırlamakta fayda görüyoruz.


Bundan tam 22 yıl evvel ülkemizde, bir post modern darbe gerçekleştirildi. 28 Şubat 1997’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu’ndan, siyasi, dini, toplumsal ve ekonomik alanlarda milletimizi büyük bir kaosun ve baskı düzeninin içerisine sürükleyecek kararlar alındı. Özellikle asker ve yargı içerisinde örgütlenmiş bir azınlığın, diğer kamu bürokrasisini de işin içerisine katmak suretiyle toplum üzerinde oluşturdukları baskı ortamı, öncelikle milli iradenin tecellisiyle teşekkül etmiş siyasal iktidarı hedef aldı ve hükümet istifaya zorlandı.Devlet mekanizması bu azınlığın elinde, özellikle dini ve dindarları hedef almak suretiyle, dini yaşamı toplumsal hayattan izole etme gayesiyle bir takım toplum mühendisliği faaliyetlerinin baskı aracı olarak kullanıldı. İmam hatip okullarının önünün kesilmesi için 8 yıllık kesintisiz eğitim zorunluluğu dayatılan bu süreçte, milletin vergileriyle kurulan üniversitelerin kapıları, başörtülü öğrencilere tamamen kapatıldı. Başörtülü öğrencilere inançları gereği taktıkları başörtüsünü çıkarmaları için üniversiteler bünyesinde ikna odaları teşekkül ettirildi. Kamuda çalışan veya sivil hayatta etkin görevlerde bulunan vatandaşlar, özel yaşamlarını da konu alan fişlemelere maruz kaldılar. Özgür medyanın sesi kısılmış, devlet içerisinde sözde irtica ile mücadele adı altında kurulan Batı Çalışma Grubu ile dindarlığı ve muhafazakarlığı hedef alan toplumsal mühendislik girişimleri hat safhaya ulaşmıştı. Başörtülü öğrenciler üniversite kapılarından içeri alınmıyor, okullarını bırakmaya mecbur ediliyorlardı. Muhafazakar girişimcilerin kendi emek ve gayretleri ile ortaya çıkardıkları ekonomik değerler de hedef alınmış, ‘yeşil sermaye’ diye damgaladıkları holdingler ağır baskılar altında iş yapamaz duruma getirilmişler ve ambargolara maruz bırakılmışlardı. Yüksek yargıyı da kontrol altında tutan darbeci zihniyetin emir ve talimatları doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyelerine irtica brifingleri verilmeye başlanmıştı.


Özetlemeye çalıştığımız ve kayıtlara 28 Şubat Post Modern Darbesi olarak geçen bu süreç, ülkemizde demokrasiyi esir almış, anti demokratik yöntemlerle, milletimiz bir baskı düzeni içerisinde yaşamaya zorlanmıştı.Dönemin aktörleri bu sürecin bin yıl süreceğini söyleseler de hamdolsun zulüm payidar olamadı. 28 Şubat’ın başlangıcından tam 4,5 yıl sonra, 14 Ağustos 2001’de, millet AK Parti’yi kurdu ve bir yıl sonra yapılan seçimlerde de büyük bir teveccühle iktidara taşıdı” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret
    1. ABD'den Venezuela'nın diyalog..
    2. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    3. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    4. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    5. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    6. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    7. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    8. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    9. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    10. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    11. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    12. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    14. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    15. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    16. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    17. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    18. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    19. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    20. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    21. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    22. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    23. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    24. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    25. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    26. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    27. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    28. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    29. WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik..
    30. Sosyal medyada canlı yayındayken kaza..
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor