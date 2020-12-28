  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'daki traktör hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aydın'daki traktör hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:51:10 -
Aydın'daki traktör hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki traktör hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamalak Mahallesi'nde 18 Aralık'ta R.K'ye ait depodaki traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki 13 güvenlik kamerasınca kaydedilen 65 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelilerin O.B, A.O.D, T.K, E.İ. ve E.A. olduğunu tespit etti.

Çalınan traktör, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sığma Mahallesi'nde bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'
Dünya

Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'

Azerbaycan tarafından yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanının danışmanı olan Jirayr Liparityan, Paşinyan'a Türkiye ile anlaşma ..
Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınında "en kötüyü he..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay