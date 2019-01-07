Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı sürüyor

AYDIN (AA) - Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kipaş Holdingin, 500 milyon dolarlık yatırımla Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyete alacağı kağıt fabrikasında 18 ay sonra üretime geçilmesi planlanıyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Söke Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini, ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Tekstilden enerjiye, eğitimden tarıma holding bünyesinde yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Öksüz, bu sektörlerin yanına 2014'te kağıdı da eklediklerini belirtti.

Kağıt alanında ilk fabrikalarını Kahramanmaraş'a yaptıklarını anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu fabrikamızda hurda kağıttan kahverengi ambalaj kağıdı üretiyoruz. Bu sektöre girdiğimizde ülkemizin bu alanda çok geri olduğunu gördük. Ülkemiz yaklaşık 350 milyon dolar vererek bu özel kağıtları ithal ediyor. Bu konuda bir yatırım yapmaya karar verdik. Bu yatırım Türkiye'nin 350 milyon dolar kağıt ithalatını önleyeceği gibi 200 milyon dolar da ihracat yapacağız. Yani burası ülkemizin cari açığına yarım milyardan dolar fazla katkı yapacak bir yatırım."

- Ege'nin ikinci büyük yatırımı

Öksüz, tesisin, Çanakkale Boğaz Köprüsünden sonra Ege Bölgesi'nin en büyük ikinci yatırım olduğunu aktardı.

Söke'deki fabrikaya 500 milyon doların üzerinde bir yatırım yapacaklarını hatırlatan Öksüz, "Burası iki ana makineden oluşan bir tesis. Şu anda birinci makine geliyor. Tam üretime geçtiğinde bin kişiye istihdam sağlayacak. Bunun belki 3 katı civarda iş sahası açacak. Burada günde 2 bin 500 ton kağıt çıkacak. Yaklaşık 18 ay sonra hizmete girecek. Yatırım yapmak kolay değil. Bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Gençlerimize iş, ülkemize ihracat lazım." diye konuştu.

Tesisin çevreye zarar vereceğine dair eleştirilen olduğuna değinen Öksüz, bunun yanlış bilgilendirme sonucu ortaya çıktığını, fabrikanın ÇED raporu aldığını ve denetimlerin çok sıkı olduğunun altını çizdi.

Kendi atıklarıyla beraber bir miktar kömür yakan bir santral kurduklarını anlatan Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğal gaz bacasından daha temiz bir baca olacak. Çevreyi kirletmeyen hiçbir sanayi yatırımı olmaz. Biz bu işleri mecburen yapacağız. Ama yaparken de doğanın kıymetini bileceğiz. Tesiste kullanılan suyun yüzde 60'ı yeniden tesiste kullanacak. Tesiste kullanılan suyu civarda açmış olduğumuz kuyulardan temin edeceğiz. İlerleyen zamanda su temini için bir gölet yapmayı düşünüyoruz."

Toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, muhtarla ve çiftçiler katıldı.

- Yılda 730 bin ton kağıt ve karton üretilecek

Söke Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçecek fabrika 200 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 310 bin metrekare üzerine kurulacak.

Yaklaşık bin kişi istihdam edilecek fabrikada ham maddesi tamamı atık kağıtlardan olmak üzere yılda 730 bin ton kağıt ve karton üretilecek. Tesiste üretilecek kağıt ve karton ambalaj sektörü için ham madde olarak kullanılacak.



