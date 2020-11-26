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Ekonomi Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı
Ekonomi

Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:36:10 -
Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

ANKARA (AA) - Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ. adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 10 adet taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Söz konusu taşınmazlara, 7 ayrı firma veya şahıslar tarafından verilen en yüksek tekliflerin toplamda 102 milyon 810 bin lira olduğu bildirildi.

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