Aydın'da yurt dışına geçmek isterken yakalandılar
Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışangöçmenler yakalandı.19 Mart 2019 Salı 09:51
Aydın'ınDidim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.Lastik botta 21 Filistin uyruklu bulunduğunu tespit edildi.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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