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Aydın'da yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli'de yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 21:20
Aydın'da yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

MT 15420 sefer sayılı İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Dallıca Köprüsü'nde yayalara kapalı yoldan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Bayram Bozok'a çarptı.

Bozok, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tren yaklaşık bir saat rötar yaptı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 21:20
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Nazilli

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