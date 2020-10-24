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Aktüel Aydın'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü
Aktüel

Aydın'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:38:26 -
Aydın'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü

AYDIN (AA) - Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti.

Raziye Özlem Uşaklı'nın (49) kullandığı 09 HU 100 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kızı Elif Uşaklı'nın (9) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vatandaşların ekiplere yardım etmesiyle sedyeyle uçurumdan çıkarılan anne Raziye Özlem Uşaklı da 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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