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Aydın'da Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem Aydın'da Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Aydın'da Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 01:39:00 -
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

 

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