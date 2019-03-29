Aydın'da turizm sezonu öncesi uyuşturucu baskını
Aydın'ın Didim ilçesinde turizm sezonu öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.29 Mart 2019 Cuma 15:10
Aydın’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere drone destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde dedektör köpeklerle yapılan aramada 20 gram esrar, 4 tabanca, 58 mermi, 2 pompalı tüfek ve 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ekipler, 14 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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