  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:11:21 -
Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazili ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Muammer Kılınç'ın kullandığı 09 AAN 557 plakalı traktör, Aksu Mahallesi'ndeki Kovalan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Muammer Kılınç'ın yanı sıra traktörün sepet kısmında bulunan Emine Kavak, Neslihan Kavak, Ayşe Kavak, Hatice Yıldırım, Halime Yıldırım ile Gönül Can yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı