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Aktüel

Aydın'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:09:29 -
Aydın'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde ticari taksinin motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın’dan Muğla istikametine seyreden Rıdvan Akgül yönetimindeki 09 T 0058 plakalı ticari taksi, Yağcılar Mahallesin’de aynı istikamete seyreden Berke Beyhatun yönetimindeki 09 NK 654 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Beyhatun, önce Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Berke Beyhatun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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