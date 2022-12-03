Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Karacasu Tavas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu istikametine doğru ilerleyen Şengül Kocaman idaresindeki 09 H 2939 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen S.A. idaresindeki 34 DIN 959 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıkarken, araç hurda yığınına döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Şengül Kocaman ve araç sürücüsü S.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü Şengül Kocaman burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.A.’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.