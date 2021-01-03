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Aktüel Aydın'da takla atan traktörün altında kalan kişi öldü
Aktüel

Aydın'da takla atan traktörün altında kalan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:44:43 -
Aydın'da takla atan traktörün altında kalan kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yuvaca Mahallesi'nde zeytin toplamadan dönenlerin bulunduğu M.Ç. yönetimindeki 09 JY 959 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada traktörün altında kalan Seher Şirin, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Şirin kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.


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