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Aktüel

Aydın'da suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-18 00:07:37 -
Aydın'da suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'de bazı kişilere zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, suç örgütü elebaşı R.D. ve 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları ve zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri" iddia edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında suç örgütü elebaşı R.D'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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