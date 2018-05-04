Aydın'da su parkında korkutan yangın

Yalıköy Mahallesi Söke Didim Karayolunda bulunan su parkında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşadamı Murat Kalaycı’ya ait olan su parkındaki su kaydıraklarının bulunduğu bölümden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve Jandarma. ekipleri çevre önlemi alırken, itfaiye görevlileri alevlere müdahale etti.

45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Köpüklü suyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında su parkında bulunan su kaydırakları ile çam ağaçları zarar gördü. İşyeri sahibi Murat Kalaycı da yangın bilgisini aldıktan sonra işyerine gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti.