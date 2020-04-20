  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 614 kişiye idari para cezası

2020-04-20 01:47:45 -
Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 614 kişiye idari para cezası

AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 614 kişiye idari para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kendi bölgelerinde denetim yaptı.

Ekiplerce denetim kapsamında 2 gün boyunca tedbirlere uymayan 614 kişiye, toplam 1 milyon 271 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı